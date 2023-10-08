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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج في الشوط الأول

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تقدم بايرن ميونخ على نظيره فرايبورج مساء اليوم الأحد بهدفين دون رد في المباراة الجارية الان على ستاد أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة السابعه من الدوري الألماني.

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هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الإلماني

بدأ بايرن ميونخ مٌبكرا من هز شباك فريق فرايبورج لتسجيل هدف التقدم  في أحداث الشوط الأول .

سجل كومان الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ  بصناعة توماس مولر  في الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول .

فيما ضعف ليروي سانية لاعب بايرن ميونخ  نتيجة المباراة عندما سجل الهدف الثاني بصناعة هاري كين في الدقيقة 25  من عمر المباراة .

بدأ بايرن ميونخ بهذا التشكيل في لقاء فرايبورج

أولرايش _ أوباميكانو   _مين جاي  _ كيميش  _ جوريتزكا   _ هاري كين _   ساني _  كومان _   ديفيز _ مولر  _مزراوي..

 

ليطلق حكم المباراة بتقدم بايرن ميونخ على نظيره  فرايبورج بهدفين دون رد.

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