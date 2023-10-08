بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج في الشوط الأول

تقدم بايرن ميونخ على نظيره فرايبورج مساء اليوم الأحد بهدفين دون رد في المباراة الجارية الان على ستاد أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة السابعه من الدوري الألماني.

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بدأ بايرن ميونخ مٌبكرا من هز شباك فريق فرايبورج لتسجيل هدف التقدم في أحداث الشوط الأول .

سجل كومان الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ بصناعة توماس مولر في الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول .

فيما ضعف ليروي سانية لاعب بايرن ميونخ نتيجة المباراة عندما سجل الهدف الثاني بصناعة هاري كين في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

بدأ بايرن ميونخ بهذا التشكيل في لقاء فرايبورج

أولرايش _ أوباميكانو _مين جاي _ كيميش _ جوريتزكا _ هاري كين _ ساني _ كومان _ ديفيز _ مولر _مزراوي..

ليطلق حكم المباراة بتقدم بايرن ميونخ على نظيره فرايبورج بهدفين دون رد.