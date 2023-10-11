تعرف على مدة غياب اوباميكانو عن بايرن ميونخ

يغيب اوباميكانو عن صفوف فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الالماني، بعد تعرضه لاصابة في كاحله الأيمن بتدريب البافاري.

وذكرت تقارير صحفية نشرتها الصحف الألمانية، ان التشخيص المبدئي لصاحب الـ 23 عامًا هى تعرضه لإصابة في أوتار الركبة اليسرى حيث لن يتمكن من المشاركة مع الفريق قبل الشهر المقبل غادر أرض الملعب بمفرده.

ويخوض اوباميكانو برنامجا علاجيا وتأهيليا فى الفترة الحالية، لمحاولة العودة في أقرب وقت، لاحتياج توخيل لكافة أوراقه في الفترة القادمة.

تجديد عقد ساني

وأكد نادي بايرن ميونخ الألماني أن النادي يهدف لتجديد عقد المهاجم الألماني ليروي ساني والذي ينتهي صيف 2025.

وانضم ساني "27 عاماً" لبايرن في عام 2020 ويقدم أداء مميزا هذا الموسم إذ سجل سادس أهدافه في المباراة التي فاز بها بايرن على فرايبورغ 3 - صفر يوم الأحد.

وقال كريستوف فريوند المدير الرياضي بالنادي الالماني: سنبدأ المحادثات خلال الأسابيع المقبلة. إنه لاعب استثنائي، لاعب مهم لبايرن ميونخ. سيكون من الرائع إذا استمر مع بايرن ميونخ لفترة طويلة.

وأضاف : إنه في مستوى جيد ويستمتع باللعب كل ثلاثة أيام. كلنا نعلم أنه لاعب كرة قدم جيد. ولكن الأداء الذي يقدمه بشكل ثابت أمر غير معتاد.