نقيب الفلاحين يشيد بقرارات رئيس الوزراء المُتعلِقة بأسعار السلع

أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين باستجابة رئيس الوزراء لنداءات الشارع والسعي لخفض أسعار السلع الغذائية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





لافتا إلى ان حزمة القرارات الهامة لرئيس مجلس الوزراء اليوم المُتعلِقة بأسعار السلع اثلجت صدور المواطنين



وأضاف عبدالرحمن أنه تم التوافق اليوم على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.



وأشار أبو صدام إلى أنه التوافق تم مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية علي أن تكون الأسعار معلنه للمواطنين، موضحا أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها.



وأكد أبو صدام أن التوافق مع كان مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر.



كما تم الاتفاق على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.