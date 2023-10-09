نقيب الفلاحين يناشد وزير التموين بتوفير المواد الغذائية بمنافذ الوزارة

ناشد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين السيد وزير التموين بتوفير المواد الغذائية باسعار معقوله بمنافذ الوزارة لافتا إلى ان بعض الافرع التابعه للوزارة خاليه من المواد الغذائية.





واضاف عبدالرحمن أن رئيس الوزراء يقوم بجهود كبيره طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير مختلف المواد الغذائية بالأسواق في حين ان بعض خالية من المواد الغذائية ولذا نطالب وزير التموين بتشديد الرقابه علي الافرع والشركات التابعه للوزارة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع والمواد الغذائية

واشار عبدالرحمن إلى ان بعض السلع انخفضت اسعارها بنسبة وصلت ل20% في خلال ايام نتيجة لجهود وزارة التموين المستمره والتي تمنع الاستغلال والاحتكار وتساهم في تخفيض الاسعار بعد الاتفاق مع التجار واتباع عدة إجراءات التي اتخذتها وزارة الماليه والبنك المركزي والاعفاءات التي تمت بالجمارك بعد سلسله من الاجتماعات التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين كتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واكد عبدالرحمن ان اسعار معظم المنتجات الغذائية الزراعيه في طريقها للانخفاض نتيجة بدء انتاج العروات الجديده متوقعا انخفاض اسعار الطماطم والبطاطس والبصل بحو 40% في غضون ايام







