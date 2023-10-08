وسط فرحة الفلاحين.. انطلاق موسم جنى القطن بالدقهلية

انطلق موسم جنى القطن بحقول الدقهلية، وسط فرحة عارمة بين العاملين بجمع القطن رجال ونساء وأطفال، والذي جاء يحمل الخير الوفير لهم.

وكان القطن المصري لفترة كبيرة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر، حتى سمى بالذهب الأبيض نظراً للقيمة الاقتصادية له، كما ارتبطت كل المناسبات عند الفلاح بجنى القطن حيث تقام الأفراح مثلا والزواج ومثيلاتها من المناسبات السعيدة لأبناء الفلاحين بعد بيع القطن.

وأكد الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه يتم حاليا جنى المساحات المنزرعة مبكرا من محصول القطن هذا العام، لافتاً إلى أن المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام تخطت الــ42 ألف فدان الزراعة ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 وهو يتميز بالنمو الثمري وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض، بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 8 إلى 9 قناطير /فدان كما أن هذا الصنف مطلوب في الأسواق العالمية متمنيًا الخير لمصر وللمزارعين الذين اجتهدوا ليجنوا ثمرة تعبهم.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، استعادة القطن المصري جدارته بين المحاصيل الصيفية، موضحًا أن القطن يتميز بكونه محصولا ثلاثي الغرض يستخرج منه زيت بذرة القطن، وعلف للحيوانات، مضيفا أنه محصول استراتيجي مهم للاقتصاد المصري ويمثل حلولًا لمشكلات كثيرة يعانى منها الاقتصاد.

وقال إن مديرية الزراعة بالدقهلية، قد قامت بإنهاء كل الاستعداد لبدء موسم جني موسم القطن في الأراضي الزراعية، موضحًا أن دور الزراعة مراقبة المحصول من الزراعة حتى الحصاد على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال عملية البيع ومتابعة منظومة تداول القطن من الفلاحين للتجار.