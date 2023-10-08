الرقابة المالية تخاطب اتحاد الأوراق المالية لممارسة دوره فى تأهيل المهنيين

٢٣١ عضواً بالقائمة

خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصرى للأوراق المالية للانخراط فى عملية تأهيل المهنيين فى مجال الأوراق المالية من خلال التعاون والتنسيق بين اللجان النوعية المتخصصة للاتحاد مع معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة لرسم البرامج التدريبية وذلك بهدف تنمية وتطوير قدرات المهنيين والعاملين فى مجال الأوراق المالية لنحو 231 عضواً.

يأتى ذلك فى إطار حرص الرقابة المالية على مباشرة دورها فى مجال تنمية وتطوير قدرات المهنيين والعاملين فى كافة الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد كلفت معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبى للهيئة وبالتعاون مع البورصة المصرية فى القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التى ترخص بها الهيئة وفقاً لما هو مقرر قانوناً مثل وظائف مديرى الأصول والأعضاء المنتدبين وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ومكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى برامج مديرى علاقات المستثمرين فى الشركات المقيدة بالبورصة والمستشارين الماليين المستقلين وبورصات وأسواق السلع والمشتقات.

وتولى الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أولوية قصوى لتنمية وتطوير قدرات المهنيين فى كافة الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بهدف خلق كوادر بشرية قادرة على تطبيق القوانين والقرارات التنظيمية للأسواق بشكل يعمل على تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.