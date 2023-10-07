جدول مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تشهد منافسات اليومك السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، 3 مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وترصد بوابة الوفد الإلكترونية إليكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بالبطولة بموسمها الحالى 2023 ـ 2024.

ويتقابل فريق الكرة الأول بنادي الداخلية، أمام نظيره المصري البورسعيدي فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد برج العرب فى مدينة الإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 3 من بطولة الدوري المصري.

كما تقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة فريق مودرن فيوتشر أمام نظيره طلائع الجيش، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم ، على استاد جهاز الرياضة، بذات البطولة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، لقاء الجولة الثالثة بالدوري المصري الذى يجمع الزمالك والبنك الاهلي، في تمام الساعة السابعة مساء لموسم 2023 ـ 2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ـ الداخلية و المصري البورسعيدي في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

ـ طلائع الجيش و مودرن فيوتشر الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية

ـ البنك الأهلي والزمالك الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعوديةعبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.