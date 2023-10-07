موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يتقابل فريقا الزمالك ونظيره البنك الاهلي، مساء اليوم، في إطار الجولة الثالثة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصري لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلي في الدوري

ويتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره البنك الاهلي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بالجولة الثالثة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و البنك الأهلي في الدوري المصري

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، ثالث مبارياته أمام نظيره البنك الاهلي، في الجولة الثالثة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، لقاء الجولة الثالثة الذى يجمع الزمالك والبنك الاهلي، في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.

وتعثر الزمالك في أول مباراتين بالتعادل مع بيراميدز 2ـ 2، والمقاولون العرب 1 ـ 1، منذ انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك فى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد نقطتين، فيما يقع البنك الأهلي في المركز الثامن عشر بدون نقاط.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر لطاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه هاني خيري مساعد أول، وأحمد بكر مساعد ثان، ومحمد الغازي حكم رابع، بجانب صبحي العمراوي حكم فيديو، ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.