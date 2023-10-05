فافور أكيم رجل مباراة زد وبلدية المحلة في الدوري المصري

حصل النيجيري فافور أكيم لاعب فريق بلدية المحلة على جائزة رجل المباراة، التى جمعت فريقه أمام زد، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي 3 ـ 3 مباراة زد ونظيره بلدية المحلة، كما شهدت حالة طرد للاعب ماجد هاني من البلدية في الدقيقة 51.

أهداف المباراة..

وسجل بلدية المحلة الهدف الأول فى الدقيقة 11 عن طريق اللاعب فافور أكيم، وتعادل زد فى الدقيقة 13 عن طريق مصطفى عبد الرؤؤوف( زيكو).

وتمكن اللاعب زيكو الهدف الثاني لفريق زد فى الدقيقة 24، قبل ان يتعادل بلدية المحلة فى الدقيقه 26 عن طريق حسام أشرف، ولكن شادى حسين لاعب زد له رأى أخر وأحرز الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 44 لينتهى مارثونم الشوط الاول بنتيجة 3 ـ 2.

وفى الشوط الثاني استطاع بلدية المحلة في إدراك التعادل عن طريق اللاعب عبد الرحمن سمانة من ضربة جزاء فى الدقيقة 62 ، ليتبادل الفريقين بعد ذلك الهجمات لكن دون الترجمة الى أهداف ليكتفي كلا منهما بنقطة واحدة من اللقاء.