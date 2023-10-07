يواجه فريق الزمالك نظيره البنك الاهلي، مساء اليوم، على ملعب القاهرة الدولي في إطار الجولة الـ 3 التى تجمعهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر.

وأمامهما: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلي في الدوري

ويتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره البنك الاهلي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بالجولة الثالثة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و البنك الأهلي في الدوري المصري

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، ثالث مبارياته أمام نظيره البنك الاهلي، في الجولة الثالثة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري.

وتعثر الزمالك في أول مباراتين بالتعادل مع بيراميدز 2ـ 2، والمقاولون العرب 1 ـ 1، منذ انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك فى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد نقطتين، فيما يقع البنك الأهلي في المركز الثامن عشر بدون نقاط.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر لطاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه هاني خيري مساعد أول، وأحمد بكر مساعد ثان، ومحمد الغازي حكم رابع، بجانب صبحي العمراوي حكم فيديو، ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.