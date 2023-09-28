المصري يهزم فاركو بهدف نظيف في الدوري

انتهت أحداث مباراة المصري وفاركو بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الثانية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أحداث المباراة

سجل هدف الفوز للمصري البورسعيدي اللاعب ميدو جابر فى الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إشهار حكم الساحة البطاقة الصفراء 7 مرات، بواقع 6 كروت للمصري، وبطاقة واحدة لفاركو.

وأضاع مروان حمدي فرصة تقدم المصري البورسعيدي في الدقيقة 40 من أحداث المنعطف الأول، بعد إهدار ركلة جزاء تصدى لها محمود شيكا حارس مرمى فاركو ببراعة ليحافظ على شباكة نظيفة.

وبتلك النتيجة المصري في المركز العاشر برصيد 3 نقاط من فوز مباراة وخسارة أخرى، بينما يتذيل فاركو جدول الترتيب بدون نقاط.

ولعب المصري أمام فاركو بتشكيل:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: سمير فكري - كريم العراقي - محمد الشامي - إلياس الجلاصي.

خط الوسط: مروان حمدي - عمرو سعداوي - حسين السيد - عمرو موسى.

خط الهجوم: محمود حمادة - ميدو جابر.

كما لعب فاركو أمام المصري بتشكيل:

حراسة المرمى: محمود شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري - محمود جهاد - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: أحمد البحراوي - سوكاري - البدري.

خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو وردة - سيف تيري.