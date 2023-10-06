مابولولو يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري بعد ثنائيته في الجونة

تصدر النجم الأنجولي جوب مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري قائمة هدافي الدوري المصري بعد تسجيله ثنائبة في شباك الجونة بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحسم التعادل نتيجة مباراة الاتحاد والجونة بهدفين لكل منهما، سجل أحمد بلحاج هدفي الجونة في الدقائق 13 و 50 من، بينما سجل هدفي الاتحاد النجم الأنجولي جوب مابولولو، في الدقائق 71 والأخيرة من عمر المباراة.

ترتيب هدافو الدوري بعد ثنائبة مابولولو:

1 – جوب مابولولو .. 4 (الاتحاد)

2 – أحمد بلحاج .. 3 (الجونة)

3 – بيرسي تاو .. 2 (الأهلي)

4 – حسام أشرف .. 2 (بلدية المحلة)

5 – فادي فريد .. 2 (سموحة)

6 – عبد الرحمن سمانة .. 2 (بلدية المحلة)

7 – مصطفى زيكو .. 2 (زد إف سي )

بهذا التعادل رفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة الرابعة ليحتل المركز السابع في بطولة الدوري، بفارق الأهداف عن بيراميدز والمحلة أصحاب المركزين الخامس والسادس بنفس رصيد النقاط، بينما ارتفع رصيد فريق الجونة إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث عشر بالدوري.