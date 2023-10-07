اليوم.. الداخلية يستضيف المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الداخلية، نظيره المصري البورسعيدي فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد برج العرب فى مدينة الإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 3 من بطولة الدوري المصري.

وتلقي فريق الداخلية الهزيمة على يد مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما حقق المصرى فوزا مهما على فاركو بهدف نظيف بذات الجولة.

يقع فريق الداخلية بالمركز التاسع فى ترتيب جدول المسابقة، برصيد 3 نقاط، فيما يخوض نظيره المصري مباراة اليوم في المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري



ـ الداخلية و المصري البورسعيدي في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

ـ طلائع الجيش و مودرن فيوتشر الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية

ـ البنك الأهلي والزمالك الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعوديةعبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.