الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رامى عياش برفقة الموزع أحمد عادل فى أغنية جديدة "سلطنة"

أحمد عادل ورامي
أحمد عادل ورامي عياش

يتعاون الموزع الموسيقى أحمد عادل للمرة الثانية مع الفنان اللبنانى رامى عياش فى أغنية جديدة بعنوان " سلطنة " من كلمات محمد البوغة وألحان محمد عبد المنعم وانتهى رامى من تصوير الأغنية على أن يقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة وتعاونا سويا من قبل فى أغنية " الناس الرايقة " التى جمعت بينهم وبين النجم الكبير أحمد عدوية وحققت نجاحا كبيرا وحصلت على أعلى نسبة مشاهدات وقت طرحها 

 أحمد عادل ورامي عياش

 من ناحية أخري، يذكر أن الفنان اللبناني رامى عياش حل ضيفا على برنامج" ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله  ،وفى لقائه كشف انه لا يهتم بالسويشيال ميديا لانها تهدر الوقت وانه لايبغى السير وراء سراب قد يختفى في لحظة بانقطاع  النت كما صرح بأنه يحب الاكل  لذلك اتجه لفتح بيزنس المطاعم في لبنان

 

كما تحدث رامى عياش في الحلقة عن عائلتة وابنائه وميولهم الفنية ورأيه في اتجاهم الى عالم الفن وتابع عياش قائلا انه لا يحب ان يسمع سوى أغانى وديع الصافى والرحبانية الذى تعلم منهم أصول الموسيقى والغناء

 

أغنية حلوين حلوين

وطرح عياش مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "حلوين حلوين" على اليوتيوب، والذى يتغني بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية الذى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة، وهي من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

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الجريدة الورقية