يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي، بالدور نصف النهائي في إطار منافسات بطولة كأس مصر، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

في الهجوم: حسين الشحات، موديست، بيرسي تاو

وتُقام مباراة فريقي الأهلي وإنبي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية، فيما تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفى سايق متصل، بدوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حسم صعوده د إلى دور الستة عشر مرحلة دور المجموعات للدوري القاري بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي بسباعية من دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32، حيث حقق الأهلي الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة قبل أن يكمل تفوقه مساء اليوم بالفوز 4/0 على منافسه الإثيوبي.

تصريحات محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن فريقه هدفه حصد كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الأهلي غدا بنصف نهائي كأس مصر.

وقال محمد إسماعيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الأهلي مباراة كبيرة أمام منافس كبير، وهدفنا حصد لقب كأس مصر، وكذلك الفوز على الأهلي سيجعلنا نشارك في بطولة السوبر في الإمارات، لذلك بطولة السوبر تزيد من أهمية مباراة الأهلي بالنسبة لنا".

وأضاف: "نحاول تقليل الضغط على لاعبي إنبي خاصة أن مصر كلها تشاهد مباريات الأهلي، ولكن لدينا مدير فني مميز وهو تامر مصطفى وهو من المدربين الهادئين أيضا".

واختتم: "تامر مصطفى لديه رؤية ويشرح للاعبين كافة الأمور الفنية ولا يوجد غيابات في صفوفنا".