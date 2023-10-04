مختار: مواجهة الأهلي وإنبي ليست سهلة

قال مختار مختار نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي ضد إنبي صعبة للغاية وكل مباريات الفريق الأحمر تشهد منافسة شرسة لأن كل الفرق تستعد بشكل مختلف لهذه المواجهات الكبرى، مشيرًا إلى أن مواجهات أي نادٍ أمام القطبين الأهلي والزمالك تكون مختلفة بالنسبة للاعبي الأندية الآخرى.

وأضاف مختار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب على لاعبي الأهلي تجهيز نفسهم وأن يأخذوا الأمور بجدية تامة، خصوصا أن أي فريق يستعد بشكل مختلف لمواجهة الفريق الاحمر في الوقت الحالي تحت قيادة مارسيل كولر".

وواصل: "كولر يأخذ كل المباريات بجدية ويدرك صعوبة لقاء غدا في الكأس، كما أن الأهلي يضم نخبة من أبرز العناصر وهو ما يعطي الفريق قوة، كما أن المنافسة بين اللاعبين على المشاركة تبعد أي لاعب عن الغرور تماما والقتال دائما من أجل فرصة اللعب".

وأكمل: "لو كنت مكان تامر مصطفى مدرب انبي، سأقوم بإغلاق المساحات على لاعبي الأهلي، خصوصا أنهم يتمتعون بفنيات عالية، ولابد من الدفاع بشكل قوي واللعب وفقًا للإمكانيات المتاحة للاعبي إنبي من أجل كسب المزيد من الوقت".

وزاد: "أتوقع أن تكون مباراة جيدة، ونحن في حاجة لمشاهدة كرة قدم رائعة، خصوصًا أن كل الدول العربية أصبحت دورياتها مختلفة".