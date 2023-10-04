موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول كلةر القدم بالنادي الاهلي، مباراة مرتقبة أمام نظيره إنبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرةو المملكة العربية السعودية وسيتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى تلك المرحلة على حساب المصري البورسعيدي، بينما تأهل إنبي إلى الدور ذاته بالفوز على نظيره النجوم.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.