الأهلي وإنبي وجهًا لوجه في نصف نهائي كأس مصر الليلة

يتقابل فريقا الأهلي ونظيره إنبي، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.



ويسعى مارسيل كولر ولاعيبه فى مواصلة تحقيق سلسلة النتائج المميزة، وتحطيم الأرقام القياسية على المستوى المحلى و الأفريقي، إذ أستهل الأهلى مشواره فى بطولة كأس مصر النسخة الحالية بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد فى دور الـ32، ثم هزيمة الداخلية بهدفين دون رد، فى دور الـ16، ثم الانتصار على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى دور الـ 8.

فى المقابل حقق إنبي الفوز على لافيينا اف سى بثلاثية دون رد فى دور الـ32، ثم هزيمة فيوتشر بركلات الترجيح فى دور الـ16، ثم الانتصار على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ8.

تدريبات الأهلي

وأختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء على ملعب التتش وأعقبها تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الجهاز الفني قد أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا بعدما حسم الفريق تأهله إلى دور المجموعات عقب تخطيه سانت جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل، في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.