موديست وكهربا على رأس قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس مصر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة النهائية للقلعة الحمراء استعدادا لمواجهة إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

إقرأ أيضًا..

يخوض الأهلي مباراة إنبي بقائمة مكونة من ..

في مركز حراسة المرمى : محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف

في خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس واكرم توفيق وعلي معلول.

في الوسط: أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم : موديست ومحمود كهربا

ويواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره إنبي على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة التاسعه مساءًا بتوقيت القاهره ومكة المكرمة.