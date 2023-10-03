الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موديست وكهربا على رأس قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس مصر

موديست وكهربا
موديست وكهربا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة النهائية للقلعة الحمراء استعدادا لمواجهة إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023. 

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في مركز حراسة المرمى : محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف 

في خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس واكرم توفيق وعلي معلول. 

في الوسط: أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم : موديست ومحمود كهربا

ويواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره إنبي  على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة التاسعه مساءًا بتوقيت القاهره ومكة المكرمة.

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