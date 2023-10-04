الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنبي: هدفنا حصد كأس مصر.. والسوبر يزيد من أهمية مباراة الأهلي

إنبي
إنبي

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن فريقه هدفه حصد كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الأهلي غدا بنصف نهائي كأس مصر.

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قال محمد إسماعيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الأهلي مباراة كبيرة أمام منافس كبير، وهدفنا حصد لقب كأس مصر، وكذلك الفوز على الأهلي سيجعلنا نشارك في بطولة السوبر في الإمارات، لذلك بطولة السوبر تزيد من أهمية مباراة الأهلي بالنسبة لنا" 
وأضاف: "نحاول تقليل الضغط على لاعبي إنبي خاصة أن مصر كلها تشاهد مباريات الأهلي، ولكن لدينا مدير فني مميز وهو تامر مصطفى وهو من المدربين الهادئين أيضا" 
واختتم: "تامر مصطفى لديه رؤية ويشرح للاعبين كافة الأمور الفنية ولا يوجد غيابات في صفوفنا"

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