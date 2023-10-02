معين الشعباني يستقيل من تدريب نادي الترجي التونسي.. الحقيقة كاملة

أعلن التونسى معين الشعبانى، عن استقالته من تدريب فريق الترجى التونسى دون ذكر الأسباب، مؤكدًا ان رئيس النادي أبدى الموافقة.

حقيقة استقالة معين الشعبانى

وأوضحت تقارير صحفية تونسية، ان معين الشعباني تعرض فى الفترة الاخيرة إلى انتقادات حادة، وهجوما شرسا لم يتعرض له من قبل خلال مسيرته داخل المستطيل الأخضر.

ولم يتم قبول الاستقالة بشكل رسمي من إدارة نادي الترجي التونسي بشكل رسمي حتى الأن، فيما يتبين خلال الساعات القادمة قرار الموافقة من عدمه.

وكان الشعبانى قد تولى المهام الفنية سابقا لفريقى سيراميكا والمصرى البورسعيدى، فيما أسند إليه تولى تدريب فريق الترجى فى شهر مايو من العام الماضى خلفاً لمواطنه نبيل معلول.

وقاد الشعبانى، فريق الترجى فى 11 مباراة بجميع البطولات منذ مايو حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات بالإضافة إلى 3 تعادلات وتلقى هزيمتين.