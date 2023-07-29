مدرب الترجي التونسي: الخسارة أمام الاتحاد لن تعرقلنا بالبطولة العربية

أكد معين الشعباني مدرب فريق الترجي التونسي الأول لكرة القدم، على أن الخسارة أمام الاتحاد في المباراة الأولى لن تؤثر على فريقه، مشيرًا إلى أنهم معتادون على مثل هذه الضغوطات.



وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي اليوم السبت الخاص بمباراة الترجي التونسي أمام نظيره الشرطة العراقي: «الخسارة في المباراة الأولى تخلق حالة من الضغط على أي فريق في الجولة الثانية، وفي نادي الترجي أعتدنا على ضغط المباريات، وإن شاء الله نكون جاهزين لمباراة الشرطة بنسبة 100%، هي مباراة حاسمة وليس لدينا أي خيار آخر سوى الفوز، وسنقوم بالتحضير الأمثل على المستوى الفني والذهني في تلاحم وضغط مباريات البطولة».



وأضاف الشعباني: «لاعبو الترجي كبار ولا يتأثرون بضغط المباريات أو خسارة جولة، صحيح أننا قدمنا مستويات جيدة في الجولة الأولى، ولكن المستوى الجيد وحده لا يكفي، وفي النهاية لم نحقق هدفنا الرئيسي وهو الفوز».



ومن جانبه، قال محمد فيصل أبو زريق لاعب الترجي: «طوينا صفحة المباراة الماضية وكل التركيز على مواجهة الشرطة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز والحصول على الـ3 نقاط، وإسعاد الجماهير وتعويضها عن خسارة الجولة الأولى».