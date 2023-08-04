الترجي التونسي يعلن التعاقد مع سادس صفقاته الصيفية

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة رسميًا التعاقد مع البرازيلي يان ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويلينجتون النيوزلنديروذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الترجي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ انضم المهاجم البرازيلي يان ميديروس ساسي (26) إلى الترجي لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2026. مرحبًا بك ”

وتعد صفقة يان ساسي هي سادس صفقات الترجي خلال سوق الانتقالات الصيفية حتى الآنوذلك بعد ضم كلا من الجزائري حسام غشة والنيجري يوسف أومارو والتونسيين أسامة بوقرة وأسامة السهيلي وحسام تقا.

في سياق اخرأنهت الأندية التونسية الترجي والصفاقسي والاتحاد المنستيري مسيرتهم في البطولة العربية بالخروج مبكرًا من دور المجموعات، ليسجلا أرقامًا سلبية في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وكان الترجي الذي سجل هدف وحيد في ثلاثة جولات بدور المجموعات، ولم يحقق الانتصار في أي لقاء وتعادل في مواجهتين، ليتساوى مع النصر والوداد والأهلي الليبي.