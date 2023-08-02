موقف الترجي التونسي للصعود للدور ربع النهائي بالبطولة العربية

يأمل فريق الترجي التونسي فى تحقيق الفوز اليوم أمام نظيره الصفاقسي، فى المباراة التى تجمعهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالجولة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية.

الترجى التونسي يتأهل للدور ربع النهائي فى حالة واحدة

الترجي التونسي

و يستطيع الترجي التونسي حجز بطاقة الصعود الى الدور ربع النهائي بالبطولة العربية فى حالة الفوز على نظيره الصفاقسي، بمباراة اليوم، وخسارة الشرطة العراقي من الاتحاد السعودي بهدفين فيما اكثر.

ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة العربية

و يتصدر اتحاد جدة السعودي ترتيب المجموعة الاولى بالبطولة العربية برصيد 9 نقاط، ويأتى الشرطة العراقى فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المركز الثالث الترجى التونسي برصيد نقطة واحدة، ويأتى الصفاقسي التونسي فى المركز الأخير بدون نقاط ليتأكد مغادرته البطولة.

و تأكد رسميًا مغادرة فريق الصفاقسي التونسي منافسات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد الخسارة في المباراة الثانية على التوالي.

و تقام البطولة العربية للأندية الأبطال حاليًا في المملكة العربية السعودية وتستمر منافساتها حتى 12 أغسطس الجاري.