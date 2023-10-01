احتضنت طفلتها وفقدت عينها.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر مخدرات | فيديو

احتضت ابنتها بعد طلاقها وهمست في أذنها، لن أتخلى عنكي أبدأ، وانتقلت للعيش مع والتها في منطقة إسبيكو بالسلام، ومع طلوع الشمس تذهب إلى المستشفى محل عملها، وتكد وتتعب حتى توفر مصاريف طفلتها، فقد أُلقى على ظهرها حملي الأب والأم.

30 عاما قضتهم زينب رمضان الشهيرة بممرضة السلام، على ظهر الدنيا رأت فيهم الكثير، تقبلات الحياة تظهر جليه على ملامح السيدة، تمتلك من الدنيا طفلة عمرها 9 سنوات، كلما تضيق بها ترتمي في حضن صغيرتها، يواسي كل منهما الآخر.

ممرضة السلام

لم تكن هذه فقط مأساة ممرضة السلام، فهناك فصل جديد، من المعاناة يقف على باب المنزل ويطل برأسه، منذرا بعاهة مستديمة على يد مسجل خطر.

تقول "زينب" ارتفعت أصوات شجار تجار المخدرات، بعدما حوّل شاب يدعى نور ناصية بيتنا لوكر لتجارة السموم، ، جعله قبلة للمدمنين، لم نتحمل ضوضاءهم المستمرة ومشاجراتم التي لا تنتهي.

وتابعت ممرضة السلام، خرج شقيقي وحذر "نور" ومن معه ، من تجارة المخدرات أمام البيت، وإلا سيبلغ الشرطة، وابل من السب والقذف، وجهته أحدى قريبات المتهم، غاضبة من التضييق على تجارة ابنهم الآثمة.

دقائق وعاد المتهم وبحوزته أسلحة بيضاء، وبأدواته القاتلة بدأ يطرق باب منزلنا وينادي على أخي حتى يتشاجر معه ويطعنه بـ "الكزلك"، وأضافت ممرضة السلام، خرجت له وقلت له " أمشي يا نور من هنا.. متبعش مخدرات قدام البيت".

المتهم

اجتمع الجيران وأخذوا منه الأسلحة، لكن المتهم قد عقد النية على ارتكاب جريمة وأطلق حجرا من يده ليستقر في وجه زينب ممرضة السلام فيصبها بانفجار في مقلة العين، وكسر في الأنف.

تطورات الحالة الصحية لممرضة السلام

وكشف التقرير الطبي إصابة الممرضة إصابتها بفقأ العين وكسر في الأنف وعظام الوجه، تم نقل الضحية إلى مستشفى السلام ثم إلى الدمرداش.

وخبأت وجهها ودخلت في نوبة بكاء، تعزي نفسها في نور بصرها التي فقدته على مجرم آثم، وتقول، هعيش ازاي بعين واحدة، بعدما أخبرها الأطباء “مفيش فايدة.. مش هتشوفي بيها تاني .

تساؤلات كثيرة تدور في رأس ممرضة السلام، منها، هساعد طفلتي ازاي، وهروح شغلي بحالتي دي، وصمتت للحظات تلتقظ أنفاسها، وتابعت القصاص، سيطفئ ناري عيني، ويثلج صدري عندما يأخذ المتهم أقصي عقوبة، بعدما أصابني بعاهة مستديمة.

ورصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام).

التقرير الطلبي لممرضة السلام

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله المذكورة بالخبر (ممرضة، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

وبالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها وتم ضبط اثنين من المتهمين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثالث.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (جار ضبطه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.