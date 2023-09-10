حبس مسجل خطر ضبط بحوزته مواد مخدرة بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار في دائرة قسم شرطة قليوب.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت اشراف اللواء نبيل سليم- مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط مسجل خطر، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة قليوب، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد- مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من المقدم يوسف الشامي- رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد ضبط مسجل خطر متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب فؤاد جمال كوش والنقيب مصطفى الشريف- معاونو رئيس المباحث تم ضبط مسجل خطر يدعى «ع. ط»، بحوزته مواد كمية من المواد المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.