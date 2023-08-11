الجمعة 11 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة الإتجار في المخدرات

المواد المخدرة
المواد المخدرة

قررت جهات التحقيق بالشرابية، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الآيس والهيروين قبل ترويجها على عملائه.

كما أمرت بأخذ عينة من المواد المخدرة وعرضها على المعمل الكميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية الماده المخدرة، والجدول المدرجة به المواد، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلوجرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى). 

وبسؤاله عن مصدر المخدارت أقر بحيازتها بقصد الاتجار وتم اقتياده الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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