السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا:وفاة وإصابة 700 جندي أوكراني وإسقاط 25 مسيرة

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن أن قواتها تمكنت من تكبيد الجانب الأوكراني خسائر تضمنت 700 جندي أوكراني بين قتيل وجريح وتدمير مستودعات للأسحلة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.

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وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن قواتها أحبطت 7 هجمات شنتها قوات كييف وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريا على الأقل بين قتيل وجريح على محور دونيتسك، فيما شهد محوري خيرسون ودونيتسك تدمير 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.

 

وأضافت أنه في اتجاه جنوب دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، وعلى محور خيرسون تم القضاء على 40 جنديا أوكرانيا وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر في المعدات.

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