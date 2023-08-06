وزارة الدفاع الروسية: الجيش يقصف مطارات عسكرية غربي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة جوية وبحرية دقيقة للمطارات العسكرية بمقاطعتي "خميلنيتسكي" و"روفنا" غربي أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن "القوات الروسية استهدفت ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة القواعد الجوية للقوات الأوكرانية بالقرب من ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي ودوبنو بمقاطعة ريفنا، وتم تدمير جيمع الأهداف المحددة".

وأضافت الوزارة أن "قواتنا صدت خلال الـ24 ساعة الماضية جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه، حيث تم صد 8 هجمات في خاركوف ولوجانسك، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر M109 Paladin أمريكية، ومدفع Krab ومدفعين من طراز Msta-B ، وصد 5 هجمات معادية في دونيتسك، وتصفية ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab".