الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة (سو-30) تدمر زورقا عسكريا أوكرانيا في البحر الأسود

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء بأن طائرة مقاتلة روسية من طراز (سو-30) دمرت زورقا بحريا سريع السرعة بالقرب من جزيرة (زميني- الأفعى) في البحر الأسود.

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وقالت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "في 30 أغسطس 2023، دمرت طائرة مقاتلة من طراز (سو-30) تابعة لقوات الفضاء الروسية، زورقا عسكريا أوكرانيا سريع السرعة وعلى متنه مجموعة من عناصر الإنزال شرقي جزيرة "زميني" (الأفعى) في البحر الأسود".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم، أن طائرة مقاتلة روسية من الطيران البحري لأسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق بحرية أوكرانية سريعة السرعة وعلى متنها مجموعات هجومية أوكرانية تضم ما يصل إلى 50 جنديا.

 

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