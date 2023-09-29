درة زروق تنافس عارضات الأزياء بالذهبي المتوهج

تنجذب النجمة درة رزوق للأزياء الراقية التي تعكس أنوثتها وتجعلها تتربع على عرش الموضة دون الميل للجرأة، لتصبح سفيره لاشهر الماركات العالمية في عالم الموضة.

وبدت درة بإطلالة ساحرة، تمزج بين الأناقة والانوثة في آن واحد، حيث ارتدت جمبسوت انيق صمم من قماش الترتر الذهبي، مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، لتشبه عارضات الأزياء العالميات بلمسة عربية جذابة، ونسقت عليه بالطو صمم من الجوخ باللون الجملي.

أما من الناحية الجمالية، اختارت فرق خصلات شعرها من الأمام نصفين تاركة باقيته فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وتخلت عن التزين بالمجوهرات المرصعه بالألماس لتتألق بالاكسسوارات العصرية من جديد.

وشاركت دره في الجديد من الاعمال الدرامية التي نالت اعجاب متابعيها وكان اخرها مشاركتها في مسلسل الأجهر مع النجم احمد سعد.

درة رزوق

درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980 –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

درة

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).