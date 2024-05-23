جدل حول هيفاء وهبي.. علامات السن تضعها في مأزق والجمهور: بردو حلوة

منذ لحظة دخولها على السجادة الحمراء، تسببت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حالة جدل خلال مشاركتها في " مهرجان كان السينمائي"، وخطفت أعين الكاميرات ولفتت الأنظار إليها بسبب إطلالتها المتألقة لتصبح من أبرز الأسماء العربية المشارِكة في الحدث العالمي بنسخته السابعة والسبعين، ومع ذلك لم يرحمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهاجموها شر هجوم.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي في مأزق مع الجمهور بسبب ملامحها

تميزت هيفاء وهبي على مدار السنين بإطلالاتها المميزة والمثيرة للجدل، والتي عرفت بها بأناقتها وأنوثتها في اختيار الملابس والمكياج والتي تبرز جمالها وقوامها المتناسق، والأمر الذب جعل مصورين مهرجان كان السينمائي يتشابقون لالتقاط صور للفنانة هيفاء وهبي وذلك قبل أن تدخل صالة السينما لحضور إطلاق فيلم "الكونت دي مونت كريستو" لمخرجيه ألكسندر دي لا باتيليير، وماثيو ديلابورت.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت هيفاء وهبي حالة من الجدل والصدمة لمتابعيها ومحبيها، بعد أن ظهر على وجهها التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان ما تعرضت له من قبل خلال إحياء حفلة لها في المملكة العربية السعودية.

وكانت قد تعرضت الفنانة هيفاء وهبي إلى مجموعة كبيرة من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في لقاء صحفي على هامش حفلها بالسعودية، وبدا على وجهها علامات التقدم في العمر.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

رواد السوشيال ميديا يعلقون على تجاعيد هيفاء وهبي

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "إكس" تويتر سابقًا، على إطلالة هيفاء وهبي في مهرجان كان، وظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن، وجاءت التعليقات كالأتي، " والله بشرتها جدا غيييير عن صور الانستقرام"، " عادي الانسان يكبر وتتغير بشرته لكن هي لو معودة الناس على هالتغيير كان محد نقد عليها الصور شي واذا جاء الصدق وجهها وجه ثاني"، " بصرف النظر عن اي شيء بصراحة محد وصل عمرها واحتفظ بجماله رغم اني غير معجبة فيها"، " اتوقع عمرها بالستين تجاعيدها بس تظل جميله ومحافظه"، " هيفاء صارت تيتا يعني أكيد ملامحها بتتغير بس هي حلوة وأيقونة في الجمال والواحد ما بياخد زمنه وزمن غيره"، "بردو حلوة".

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تخيب أمل شرطة الموضة

خيبت هيفاء وهبي توقعات شرطة الموضة بسبب إطلالتها في مهرجان كان السينمائي، وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلًا :" بصراحة كنت ناطر اطلالة هيفاء على نار و كنت حاطت VERYY HIGH EXPECTATIONS لاطلالتها و متوقع شي كتير قوي... بس مع الأسف خاب أملي بالاطلالة".

وتابع انتقاده :" الستايل و ال MOOD تبع الاطلالة حلوين و الالوان كمان... بس الفستان مش موفق و تحديدا قماش، يعني التصميم نفسه بقماش مختلف كان طلع بيرفكت، شعر، مكياج و مجوهرات ولا غلطة، وبعطي الاطلالة 6.25/10 لانه هيفاء عندها حضور على ال Red carpetبيشفعلها و ما حدا عنده اياه".