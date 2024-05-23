الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل لقاء بروكسي بالكأس

خاطب نادي الزمالك ، اتحاد الكرة ، لتأجيل مواجهة الفريق الأبيض أمام بروكسي في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر ، بسبب استدعاء خمسة لاعبين أجانب لمنتخاباتهم قبل موعد المباراة المحدد.





ويغيب عن الزمالك لاستدعاء المنتخبات كل من "حمزة المثلوثي ، سيف الدين الجزيري ، موتيابا ، سامسون وياسر حمد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة صعبة مساء اليوم الخميس، وذلك حين يصطدم مع نظيره مودرن فيوتشر، في المباراة التي تجمعهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ويدخل فريق الزمالك لقاء اليوم، منتشيا بلقب كأس الكونفدرالية، الذي حققه منذ أيام للمرة الثانية في تاريخه، ويسعى لمواصلة نغمة الانتصارات والتركيز على مسابقة الدوري لتحسين موقفه في الجدول.

علي الجانب الآخر يخوض فريق مودرن فيوتشر لقاء اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز لاستعادة توازنه مرة أخرى، حيث إن الفريق لم يحقق سوي فوز وحيد في آخر 5 مباريات خاضها ليتراجع ترتيبه بقوة في جدول الدوري.