عاجل
المقاومة الفلسطينية تحذر الأهالي من سلوك جديد للاحتلال في استهداف المقاتلين المقاومة العراقية واللبنانية تقصف تل أبيب وكريات شمونة بالمسيرات الإنقضاضية
الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

افيخاي يكشف عن هوية جاسوس زرع بين المقاومة

بوابة الوفد الإلكترونية

‏⁧ كشف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، عن هوية القسامي، الجاسوس الذي زرع داخل المقاومة، ونشر صورته بعدما أعلنت القسام افشاءه أسرار من داخل المخيمات لصالح إسرائيل.
 

وقال متحدث الاحتلال افيخاي: تعرّفوا على ناصر كامل عيسى أبو موسى الذي كان يعمل "موظفًا إنسانيًا" في ⁧ معبر رفح⁩ في غزة وفي نفس الوقت تم تأكيد انتمائه إلى كتائب القسام التابعة لحماس.

‏وأضاف: بو موسى وزملاؤه في حماس هم السبب الذي يستدعي استمرار نشاطنا في رفح.

المقاومة تكشف جاسوسا

وكشف مصدر في أمن المقاومة عن اعتقال متخابر قبل أيام، بتكليف من مخابرات الاحتلال لتنفيذ مهام تجسسية عدة خلال المعركة الجارية، بهدف الإضرار بمقدرات المقاومة وجمع معلومات حول المقاومين.

 

وأضافت المقاومة أن المتخابر (ن) قد اعترف بالقيام بالمهام الآتية:

1. تصوير مراكز إيواء وخيام نازحين.

2. تصوير مركبات مركونة في أماكن عامة وشوارع.
 

‏. حصر أسماء شهد.اء أو مطاردين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر وتحديد أماكن تواجدهم، سواءً في الإيواء أو المنازل. 

4. تعقب تحركات عائلات قيادات في المقاومة والأجهزة الأمنية.

5. نشر شائعات تضر بالمصلحة الوطنية وتربك الجبهة الداخلية.

 

كما طالب المصدر الأمني التابع للمقاومة من الجميع، توخي الحذر من المشبوهين، وعدم التردد في تزويد أمن المقاومة بأي سلوك مريب أو تحرك مشبوه.

مواد متعلقة

بعد اغتيال فران.. حزب الله يرد على الاحتلال بعشرات الصواريخ

جندي يلتقط صورة مع مكتبة جامعة الأقصى بعد حرقها

المرج يحترق تحت مدفعية حزب الله

عاجل.. القسام: فجرنا نفق مفخخ بقوة صهيونية في بيت حانون

حماس تنشر فيديو للضابط إساف حمامي بعنوان " قيادة تترك قادة جيشها في الأسر"

المقاومة العراقية تنشر مشاهد إطلاق مسيرة تجاه هدف عسكري في الجولان

تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات حول الرحلة الأخيرة للرئيس الإيراني

وزير الري: علينا تسخير طاقاتنا ومواردنا من أجل تنمية المياه في أفريقيا 

الجريدة الورقية