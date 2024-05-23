افيخاي يكشف عن هوية جاسوس زرع بين المقاومة

‏⁧ كشف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، عن هوية القسامي، الجاسوس الذي زرع داخل المقاومة، ونشر صورته بعدما أعلنت القسام افشاءه أسرار من داخل المخيمات لصالح إسرائيل.



وقال متحدث الاحتلال افيخاي: تعرّفوا على ناصر كامل عيسى أبو موسى الذي كان يعمل "موظفًا إنسانيًا" في ⁧ معبر رفح⁩ في غزة وفي نفس الوقت تم تأكيد انتمائه إلى كتائب القسام التابعة لحماس.

‏وأضاف: بو موسى وزملاؤه في حماس هم السبب الذي يستدعي استمرار نشاطنا في رفح.

المقاومة تكشف جاسوسا

وكشف مصدر في أمن المقاومة عن اعتقال متخابر قبل أيام، بتكليف من مخابرات الاحتلال لتنفيذ مهام تجسسية عدة خلال المعركة الجارية، بهدف الإضرار بمقدرات المقاومة وجمع معلومات حول المقاومين.

وأضافت المقاومة أن المتخابر (ن) قد اعترف بالقيام بالمهام الآتية:

1. تصوير مراكز إيواء وخيام نازحين.

2. تصوير مركبات مركونة في أماكن عامة وشوارع.



‏. حصر أسماء شهد.اء أو مطاردين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر وتحديد أماكن تواجدهم، سواءً في الإيواء أو المنازل.

4. تعقب تحركات عائلات قيادات في المقاومة والأجهزة الأمنية.

5. نشر شائعات تضر بالمصلحة الوطنية وتربك الجبهة الداخلية.

كما طالب المصدر الأمني التابع للمقاومة من الجميع، توخي الحذر من المشبوهين، وعدم التردد في تزويد أمن المقاومة بأي سلوك مريب أو تحرك مشبوه.