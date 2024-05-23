أسعار العملات العربية والأجنبية بنهاية تعاملات اليوم الخميس

اسعار العملات العربية والأجنبية.. شهد سعر صرف العملات العربية والأجنبية خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تبايناً ملحوظا، وذلك في إطار قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، وسجل سعر صرف العملة الخضراء استقرار ملحوظ ليسجل 46.80.جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع .



ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.



وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” اسعار العملات خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

اسعار العملات العربية والأجنبية بنهاية تعاملات اليوم الخميس



الدولار الأمريكي

شهد متوسط سعر صرف العملة الخضراء استقرار ملحوظ ليسجل 46.80.جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع .

الجنيه الإسترليني

سجلت متوسط أسعار صرف الجنيه الإسترليني58.99 جنيه للشراء و59.15جنيه للبيع .

اليورو

سجلت أسعار اليورو50.65 للشراء و50.77جنيه للبيع .

الريال السعودي

سجل سعر صرف الريال السعودي12.47جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع .

الدينار الكويتي

بلغ صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه152.23جنيه للشراء و152.72 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي12.74 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع



سعر الريال القطري

11.86 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، و50.73 للبيع.

بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، و50.74 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 50.45 جنيه للشراء، و50.63 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 50.57 جنيه للشراء، و50.73 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 59.21 جنيه للشراء، و59.41 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 للبيع.

بنك مصر: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 46.50 جنيه للشراء، و46.60 للبيع.