نشرة التوك شو.. أزمات ريهام سعيد وأشباح شارون بعد هزيمته في أكتوبر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

تصدرت الإعلامية ريهام سعيد الترند في الساعات الأخيرة خاصة بعدما أعلنت بشكل مفاجئ على حسابها الرسمية على منصة إنستجرام، بتركها العمل في قناة الشمس لظروف شخصية.

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بعد تصدرها التريند.. أشهر 6 أزمات في حياة ريهام سعيد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية كانت ذاهبة للضياع.

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مصطفى بكري يروي كواليس الرئيس السيسي مع جماعة الإخوان

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

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بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش المصري يقف دائمًا بجانب الشعب وينحاز لمصلحة الوطن ضد كل المتآمرين، وكان وما زال الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد فرسان القوات المسلّحة البواسل، الذي أنقذ البلاد من مؤامرة الإخوان.

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بكري: "الرئيس السيسي لم يرغب في حكم مصر" (فيديو)

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ أيام.

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أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة تكثيف معارض أهلًا مدارس في جميع المحافظات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

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التنمية المحلية: "تخفيضات 65% في معارض أهلًا مدارس" (فيديو)

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن المحال المستثناة من بدء تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد 2023، بداية من غدٍ الجمعة بعد الانتهاء من مدة العمل بالتوقيت الصيفي الجاري، الذي استمر لمدة 6 أشهر.

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المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والأماكن المستثناة (فيديو)

كشف الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، آخر تطورات “بيرولا” أحد متحورات أوميكرون، موضحًا أن المتحورات لا تزيد من قوة الفيروس ولكن تساعده على الانتشار بشكل أسرع.

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المصل واللقاح يكشف نسب التعافي من متحور بيرولا (فيديو)

كشف الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال حرب أكتوبر، رد فعل المجرم شارون الذي كان أحد كبار ضباط جيش الاحتلال، بعد هزيمته.

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أحد أبطال أكتوبر يكشف رد فعل شارون بعد هزيمته: صرخ من الأشباح

