الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ أيام.

قالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" اليوم الخميس، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا الجمعة، وستصل العظمى إلى 37 درجة على القاهرة الكبرى.

أوضحت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شرقية قادمة من مناطق صحراوية، بالإضافة غلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

أكدت أنه يوجد فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق جنوب البلاد، مثل أسوان وحلايب وشلاتين، موضحة أنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة.

أشارت إلى أنه السبت آخر أيام الموجة الحارة، ومن يوم الأحد ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ويرجع ذلك لتأثير البلاد بمنخفض جوية والعظمى على القاهرة ستكون 31 درجة.

نصائح لمواجهة الموجة الحارة:

البقاء مترطبًا: حافظ على ترطيب جسمك بشرب الكمية الكافية من الماء على مدار اليوم، تجنب تناول الكحول والكافيين، حيث يمكن أن يتسببان في فقدان المزيد من السوائل.

احتمالية المكوث في الأماكن المكيفة: حاول قضاء وقتك في الأماكن المكيفة مثل المنازل أو المراكز التجارية أو المكاتب المجهزة بتكييف الهواء لتجنب التعرض للحرارة الشديدة.

استخدام الملابس المناسبة أثناء الموجة الحارة: ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة تسمح بتهوية الجسم وامتصاص العرق، وارتدِ قبعة ونظارات شمسية لحماية الرأس والعينين من الشمس المباشرة.

استخدام التبريد المحلي: استخدم مناشف باردة أو قوارير ماء مبردة لتبريد الجسم، يمكنك أيضًا استخدام المروحة لتوفير تيار هواء منعش.

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة: حاول البقاء في الظل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة، إذا كنت بحاجة إلى الخروج في الشمس، استخدم واقي الشمس وابحث عن الأماكن المظللة.

الاهتمام بالمجموعات العرضة للخطر: تحقق من أفراد العائلة والجيران الذين قد يكونون أكثر عرضة للتأثر بالحرارة الشديدة مثل كبار السن والأطفال والحوامل والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، تأكد من أنهم يتلقون الرعاية اللازمة ويشعرون بالراحة.

الاحتفاظ بالمنازل باردة: استخدم المروحة أو تكييف الهواء للحفاظ على درجة حرارة المنزل منخفضة، يمكنك أيضًا استخدام الستائر أو الستائر المظللة لمنع دخول أشعة الشمس المباشرة وارتفاع درجة الحرارة داخل المنزل.

مراقبة حالتك الصحية أثناء الموجة الحارة: كن حذرًا واستمع إلى جسمك، إذا شعرت بالدوار أو الصداع الشديد أو الغثيان أو الدوخة، ابحث عن الظل واشرب الماء فورًا، إذا استمرت الأعراض، ابحث عن المساعدة الطبية.

تجنب ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارة: في حالة الذهاب في رحلة بالسيارة، تأكد من عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارة من دون تهوية، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة بسرعة داخل السيارة وتشكل خطرًا على الحياة.