مصطفى بكري يروي كواليس الرئيس السيسي مع جماعة الإخوان

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية كانت ذاهبة للضياع.

الإخوان



وتابع بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الجماعة الإرهابية استمرت في الكذب لمدة 80 سنة، رأيناهم في مجلس الشعب 2012 وصدمنا منهم، تجنوا وكذبوا وأقصوا المخالفين، وهددوا جميع المواطنين، وحينما وصلوا إلى الحكم بدأت لعبتهم.

وأضاف: «واجهنا قلق وخوف وإحباط، الناس كانت ماشية في الشوارع مش عارفة الدنيا رايحة فين، تذكروا أن كل مصري كان همه عودة البلد، والفتن كانت تملأ أرجاء الدولة».



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري «جاء الرئيس السيسي ومنحنا الأمل وقال مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا»، مردفا «الرئيس السيسي لبى نداء الشعب ودخل في حرب من الداخل والخارج وطلب من المصريين تفويضه لمكافحة الإرهاب وحماية الدولة فخرج نحو 40 مليون مصري إلى الشوارع لإعطائه التفويض».

