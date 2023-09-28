التنمية المحلية: تخفيضات 65% في معارض أهلا مدارس (فيديو)

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة تكثيف معارض أهلا مدارس في جميع المحافظات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الوزارة تستهدف توفير كل الاحتياجات اللازمة للطلاب بتخفيضات لا تقل عن 65% ، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن.

وأشار إلى متابعة الوزارة من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة مدى استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات للعام الدراسى الجديد، والالتزام بإجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق الحيوية بها لضمان انتظام العملية التعليمية.

آلية امتحانات الثانوية العامة

وفي سياق متصل، كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن آلية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مثل العام الماضى حتى يستعد الطلاب.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة خاصة ما يتعلق بالتحويلات بين المدارس كما أن الأسئلة ستكون مثل العام الماضى.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطني مجتمعي ومؤتمر قومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نفاجئ الطلاب بأى جديد.

وقال وزير التربية والتعليم إن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لابد من أن يكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد على بناء الشخصية وسيتم إعادة النظر فيها.