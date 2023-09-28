المصل واللقاح يكشف نسب التعافي من متحور بيرولا (فيديو)

كشف الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، آخر تطورات “بيرولا” أحد متحورات أوميكرون، موضحًا أن المتحورات لا تزيد من قوة الفيروس ولكن تساعده على الانتشار بشكل أسرع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن متحورات كورونا ساعدت الفيروس على تغيير شكله المظهري، بمعنى أن الأجسام المضادة التي تناولها المواطنين من اللقاحات قلت فاعليتها بنسبة كبيرة جدا لكنها ما زالت حائط صد وحماية من المضاعفات الخطيرة.

أعراض متحور بيرولا

وأكد أن الوضع مستقر في الحالات الخطيرة، مضيفًا أن متحور بيرولا سريع الانتشار ولكن خطورة مضاعفاته أقل، ولذلك لا يسبب مخاطر شديدة على صحة المصابين.

وذكر أن أعراض متحور بيرولا مطابقة للبرد التي تصيب الجهاز التنفسي والتي تمثل خطورة كبيرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن نسب التعافي تصل إلى 80% أو 90%.

نصائح مهمة للوقاية من متحور بيرولا

غسل اليدين: اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية: إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكنك استخدام معقم اليدين على أساس الكحول الذي يحتوي على نسبة كحولية تبلغ ما لا يقل عن 60٪.

استخدام الكمامة: ارتدِ الكمامة عندما تكون في أماكن عامة وقرب الآخرين: تأكد من تغطية الأنف والفم بالكمامة بشكل صحيح وتجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها. قم بتغيير الكمامة القابلة للتصرف بانتظام واتبع التوجيهات الصحية المحلية بشأن الاستخدام الصحيح للكمامة.

ممارسة التباعد الاجتماعي: حاول الابتعاد عن الأشخاص الآخرين بمسافة لا تقل عن مترين (6 أقدام) في الأماكن العامة. تجنب التجمعات الكبيرة والاحتكاك الوثيق مع الآخرين قدر الإمكان.

تجنب لمس الوجه: تجنب لمس وجهك باليدين غير المنظفتين بشكل جيد، حيث يعد الوجه مدخلًا للفيروسات إلى الجسم.

التهوية المناسبة: حافظ على تهوية المناطق المغلقة بشكل جيد عن طريق فتح النوافذ أو استخدام أنظمة التهوية المناسبة، حيث يساهم ذلك في تقليل تراكم الفيروسات العالقة في الهواء.

التزام النظافة الشخصية: قم بتنظيف وتعقيم الأسطح الملامسة بانتظام باستخدام منظفات مناسبة، وخصوصًا الأماكن التي يلمسها العديد من الأشخاص مثل الأبواب والمقابض والأجهزة الإلكترونية.