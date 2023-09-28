الخميس 28 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بكري: الرئيس السيسي لم يرغب في حكم مصر.. فيديو

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش المصري يقف دائما بجانب الشعب وينحاز لمصلحة الوطن ضد كل المتآمرين، وكان وما زال الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد فرسان القوات المسلّحة البواسل، الذي أنقذ البلاد من مؤامرة الإخوان.

عبد الفتاح السيسي

أوضح مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي لم يكن راغبا في الترشح لرئاسة الجمهورية لكن الفريق صدقي صبحي وأخرون، أعادوا الحديث عن ضرورة أن يتدخل السيسي استجابة لرغبة الجماهير التي طالبته بتخليص البلاد من حكم الإخوان.

 

وأضاف أن الرئيس السيسي دعا إلى حقن الدماء لكن الإخوان بادروا بإطلاق الرصاص على المواطنين والقوات المسلحة، وسفكوا الدماء دون وجه حق.

 

وتابع  أن الرئيس السيسي لبى نداء الشعب ودخل في حرب من الداخل والخارج وطلب من المصريين تفويضه لمكافحة الإرهاب وحماية الدولة فخرج نحو 40 مليون مصري إلى الشوارع لإعطائه التفويض.
 

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