المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والأماكن المستثناة (فيديو)

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن المحال المستثناة من بدء تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد 2023، بداية من غدٍ الجمعة بعد الانتهاء من مدة العمل بالتوقيت الصيفي الجاري، الذي استمر لمدة 6 أشهر.

قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس: “إن المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية مستثناة من المواعيد الجديدة، وتفتح يوميًا من 5 صباحًا حتى 12 ليلًا مع زيادة ساعة في المناسبات والأعياد بينما تظل خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل متاحة على مدار الساعة للمطاعم والكافيهات”.

مواعيد فتح المحال والورش:

أكد أن المواعيد الجديدة لفتح المحال التجارية والمولات التجارية من 7 صباحًا حتى 10 مساء طوال الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، يجري إغلاقها 11 مساءً.

أشار إلى أنه سيجري فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية التي تقع داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، باستثناء الورش التي تقع على الطرق العامة ومحطات الوقود، نظرًا لطبيعتها الخاصة.