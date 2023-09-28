عاجل
المصل واللقاح يكشف نسب التعافي من متحور بيرولا (فيديو) المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والأماكن المستثناة (فيديو) التنمية المحلية: تخفيضات 65% في معارض أهلا مدارس (فيديو)
الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والأماكن المستثناة (فيديو)

غلق المحال
غلق المحال

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن المحال المستثناة من بدء تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد 2023، بداية من غدٍ الجمعة بعد الانتهاء من مدة العمل بالتوقيت الصيفي الجاري، الذي استمر لمدة 6 أشهر.

txt

التنمية المحلية: تخفيضات 65% في معارض أهلا مدارس (فيديو)

txt

التنمية المحلية تتابع توفير احتياجات المواطنين بالمنيا

 قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس: “إن المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية مستثناة من المواعيد الجديدة، وتفتح يوميًا من 5 صباحًا حتى 12 ليلًا مع زيادة ساعة في المناسبات والأعياد بينما تظل خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل متاحة على مدار الساعة للمطاعم والكافيهات”.

مواعيد فتح المحال والورش:

  أكد أن المواعيد الجديدة لفتح المحال التجارية والمولات التجارية من 7 صباحًا حتى 10 مساء طوال الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، يجري إغلاقها 11 مساءً.

 أشار إلى أنه سيجري فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية التي تقع داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، باستثناء الورش التي تقع على الطرق العامة ومحطات الوقود، نظرًا لطبيعتها الخاصة.

مواد متعلقة

التنمية المحلية: تخفيضات 65% في معارض أهلا مدارس (فيديو)

التنمية المحلية تتابع توفير احتياجات المواطنين بالمنيا

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

وزير التنمية المحلية الأسبق في ضيافة محافظة سوهاج

مدير البنك الدولي يُعاين 3 مشروعات فى قنا ممولة من التنمية المحلية

مدير البنك الدولي يطلع على مشروعات قنا المُمولة من برنامج التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بسرعة الانتهاء من تطوير المدارس وإزالة الإشغالات

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة
الجريدة الورقية