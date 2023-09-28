التنمية المحلية تتابع توفير احتياجات المواطنين بالمنيا

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكل أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن ضبط 90 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية، والتى نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك ..

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 90 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 84 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات).

وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات (بيع بأزيد من السعر-مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة، أو الاحتكار، أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.