ظاهرة القمر العملاق.. ترقبوها غدًا

ظاهرة القمر العملاق.. ينتظر عشاق الفلك ظاهرة جديدة تزين سماء الوطن العربي خلال أيام، وتعرف الظاهرة بـ"قمر الذرة" أو “قمر الحصاد”، التي تمثل مشهدا جماليًا يخطف الأنظار من الوهلة الأولى.

ويظهر القمر بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر عند أقرب نقطة له من الأرض في مدارها، مما يجعل القمر يبدو أكبر وألمع من المعتاد، وتحدث هذه الظاهرة بشكل دوري، حيث يتم تحديد الأوقات التي يمكن فيها رؤية القمر العملاق مسبقًا.

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تحدث بشكل دوري، ولكن حجم ولون القمر يختلفان بشكل طفيف في كل مرة يحدث فيها هذا الحدث، وذلك يعتمد على عوامل مثل حالة الجو والغيوم والتلوث الضوئي.

وسيكون حجم القمر العملاق أكبر بنسبة من 12.5% إلى 14% من القمر الصغير، وأكبر من متوسط حجم القمر المُكتمل بـ 5.9% إلى 6.9.

ويجذب ظهور القمر العملاق اهتمامًا كبيرًا من قبل المشاهدين، حيث يتمتع بجمال طبيعي لافت للنظر، وتعتبر هذه الظاهرة فرصة جيدة للتصوير كما يحظى بشعبية كبيرة بين هواة المشاهدة والفلكيين.

ويكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 %.

أما عن سبب تسميته راجع إلى أن هذا البدر عند القبائل الأمريكية، باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام.

تحدث ظاهرة القمر العملاق بسبب انحراف مسار القمر حول الأرض عن المسار المستقيم، حيث يتحرك القمر في مدار بيضاوي حول الأرض، لذلك فإن القمر يكون في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض من غيرها.

ويزين القمر سماء الوطن العربي في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر، ووفقًا لـ"وكالة ناسا"، يحدث القمر العملاق الأخير لهذا العام يوم الجمعة المقبل 29 سبتمبر، ومن الممكن أن يظهر القمر العملاق أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30%، مقارنة بالأوقات الأخرى، هذا القمر العملاق القادم هو قمر الحصاد.