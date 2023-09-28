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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مغادرة 65 ألف من الأرمن لإقليم ناجورنو كاراباخ

مغادرة 65 ألف من
مغادرة 65 ألف من الأرمن لإقليم ناجورنو كاراباخ

وصل أكثر من نصف أرمن منطقة ناجورنو كاراباخ، اليوم الخميس، والذين كان عددهم يبلغ 120 ألفًا، إلى أرمينيا بعد العملية العسكرية الخاطفة لأذربيجان ضد المنطقة الانفصالية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

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أمريكا تعرب عن قلقها بشأن السكان الأرمن في كاراباخ

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رئيس وزراء أرمينيا: "نأمل في تمكن الأرمن من البقاء في كاراباخ"

المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن أكثر من 65036 شخصًا عبروا من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا.

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في كاراباخ، واصفة إياها بـ "إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية" لاستعادة النظام الدستوري. ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في كاراباخ.

وقف إطلاق النار

وفي 20 سبتمبر الجاري تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وبدأ جزء من سكان إقليم كاراباخ في 24 سبتمبر الجاري في مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا.

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