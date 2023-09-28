تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري.. ياو أنور في الهجوم

استقر المدير الفني لفريق الإسماعيلي إيهاب جلال على التشكيل الأساسي لفريق الدراويش والذي سيخوض به مباراة اليوم المرتقبة ضد الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الإسماعيلية من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الإسماعيلي والاتحاد في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق الإسماعيلي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني إيهاب جلال رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل استعادة الثقة بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري على يد فريق زد أف سي.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - عصام صبحى - محمد دسوقى

الوسط: عماد حمدى - محمد حسن - عبد الرحمن مجدى - محمود الشبراوي

الهجوم: باسم مرسي - ياو أنور

ويتواجد فريق الإسماعيلي في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري بدون نقاط، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع في جدول الدوري برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.