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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تُعلن تدمير 34 مسيّرة في هجوم روسي

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

 أسقطت قوات أوكرانيا 34 طائرة مسيرة من طراز شاهد، من إجمالي 44 طائرة، أطلقتها روسيا خلال الليل، وقال مسؤول محلي إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.

 

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 وأعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، عبر تطبيق تيليغرام أن وحدات من الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات قتالية متنقلة شاركت في صد الهجوم".

 وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، إن المنطقة كانت الهدف الرئيسي للهجوم، لكن لم يسقط ضحايا.

وقال كيبر على تيليغرام: "أدت قوات الدفاع الجوي بأوكرانيا عملًا رائعًا".

وأضاف: "لم تقع خسائر مادية أو دمار. لم يسقط ضحايا. لم ينشب سوى عدد قليل من الحرائق في عشب جاف فحسب جراء تناثر حطام (طائرة مسيرة من طراز) شاهد أُسقطت".

 وتتعرض منطقة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها روسيا منذ يوليو حين انسحبت موسكو من اتفاق لتصدير الحبوب توسطت الأمم المتحدة في إبرامه، وكان يسمح لكييف بشحن حبوبها إلى خارج البلاد.

 

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