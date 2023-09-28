صرف مرتبات شهر أكتوبر.. يكثف المواطنون البحث عن جدول وموعد صرف مرتبات شهر أكتوبر، بغية معرفة الموعد الرسمي لصرف الرواتب، والتي تشهد تطبيق الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي خلال الأيام الماضية.

مرتبات شهر أكتوبر

وتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من يوم الأربعاء 25 أكتوبر وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر لتكن أيام 25 و 26 و28 و 29 و30 أكتوبر المقبل.

الحد الأدنى للأجور الجديد

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.