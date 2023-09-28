أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 .. يمكن لجميع حاملي البطاقات التموينية صرف مقررات السلع التموينية، عن شهر أكتوبر المقبل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث يبلغ قيمة دعم الفرد 50 جنيه، ويصل عدد المستفيدين من الدعم إلى 64 مليون مواطن، ويمكنهم الحصول على 32 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

الخل 5% 900 ملي بـ 6 جنيهات.

المكرونة 800 جم بـ 13.00 جنيه.

المكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

اللبن المجفف 125 جم بـ 25.5 جنيه.

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بـ 3.75 جنيه.

المربى 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بـ 7.50 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بـ 7.50 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 جم بـ 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيهًا.

البسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

البسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

کیس سائل غسيل أوانٍ 80 جم بـ 3 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان 18 جم بـ 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بـ 6 جنيهات.

الفول المعبأ 500 جم بـ 9.00 جنيه.

المسلى صناعي 800 جم بـ 36 جنيهًا.

العدس المجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

الصلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

الشاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

البسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

الجبن الأبيض زنة 125 جراما بـ 4.5 جنيه.

الجبنة تتراباك 500 جم بـ 14 جنيهًا.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بـ 3 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيه.

الصلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.