التموين: ضخ حلاوة المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ30%

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد في معارض "أهلآ مدارس" و منافذ المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 منفذ على مستوي جميع منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، وأنه أصدر توجيها للشركة القابضة بأن تكون الحلوى المطروحة بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25%؛ لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

التموين: ضخ حلوى المولد في ما يقارب 1300 مجمع استهلاكي

وتابع وزير التموين، أن حلوى المولد النبوي الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي، بالإضافة إلى معرض" اهلا مدارس " مشيراً إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

و من جانبه أكد اللواء خالد عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، أن الشركة تشارك بجناح في معارض "أهلآ مدارس " على مستوي جميع المحافظات، حيث يتم طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تم طرح السكر الحر بالمعارض بسعر 20 جنيه للكيلو، والأرز بسعر 20 جنيه في المعرض ، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيه، بأفرع البيع التابعة للشركة، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيه للزجاجة.

التموين: ضخ حلاوة المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ ٣٠ %

التموين: ضخ حلاوة المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ ٣٠ %

التموين: ضخ حلاوة المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ ٣٠ %



وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية قد تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة.

ومن جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير، أن الدكتور علي المصيلحي، اصدر تعليماته بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد في أفرع المجمعات الاستهلاكية، يومياً وذلك علي حسب طلب المواطنين، مشيراً أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف، التي يتم طرحها للمواطنين.

وأوضح أن الكميات التي يتم طرحها يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، وأنه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.

وأوضح "كمال" انه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيه، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال ورمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي للوزارة، بمجمع الألفى بجوار التأمينات الاجتماعية بوسط البلد